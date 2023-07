Hvad der skulle have været en hyggelig aften i byen med fest og drinks endte i noget helt andet.

I den svenske by Kristianstad er syv personer henover weekenden blevet indlagt efter en tur på et værtshus.

Alle forgiftet med et ukendt stof.

Det skriver flere svenske medier, heriblandt Aftonbladet og SVT.

»Flere er blevet bevidstløse som følge af stofindtagelsen og har haft behov for at blive behandlet på hospitalet,« siger Evelina Olsson, talsmand for svensk politi til SVT Nyheter Skåne.

Ifølge SVT har de syv ofre været både mænd og kvinder mellem 20-30 år – ingen er dog kommet alvorligt til skade.

Politiets talsmand, Evelina Olsson, fortæller videre, at man nu opfordrer folk ude på værtshusene i Kristianstad til at være mere opmærksomme på deres drikkevarer og mad.

Udover de syv ofre for forgiftning har svensk politi i Kristianstad også modtaget fire anmeldelser om overfald, skriver lokalmediet Kristianstadsbladet, ifølge Aftonbladet.

»Vi indsamler oplysninger, men der er for mange sager til, at det kan være en tilfældighed,« siger efterforskningsleder Peter Frostlund til lokalmediet.

Det er ikke kun Sverige, der har problemer med drugging af unge i nattelivet.

Også i Danmark frygter unge at få et ukendt stof i deres drinks.

B.T. har tidligere mødt de unge i nattelivet for at undersøge, om de er opmærksomme på risikoen for at blive drugget, og om de tager nogle forholdsregler.

