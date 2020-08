29.000 smittet med covid-19 er døde i Spanien. Tæt på 20.000 boede på plejehjem ifølge Læger uden Grænser.

Spanien har været hårdt ramt af udbruddet af coronavirus, hvor tæt på 29.000 personer smittet med covid-19 har mistet livet. Af dem har tæt på 20.000 boet på offentlige eller private plejehjem.

Det svarer til, at 69 procent - eller omkring syv ud af ti - af corona-dødsfaldene i Spanien er sket på plejehjem. Det skriver Læger uden Grænser i en pressemeddelelse.

Organisationen har hjulpet til på næsten 500 plejecentre under pandemien. Her var oplevelsen, at det ikke blev prioriteret at få de coronasmittede ældre indlagt på hospitalerne.

- På plejehjemmene mangler der ressourcer, systemer, træning og ansvar for den nødvendige medicinske hjælp, som borgerne skal have, siger Ximena Di Lollo i meddelelsen.

Han er koordinator for organisationens indsats på plejehjemmene i Spanien.

- Der har ikke været nogen akut, tilstrækkeligt livreddende handling koordineret mellem plejehjemmene og sundhedssystemet, lyder det.

Flere andre lande har også været hårdt ramt af corona-dødsfald på plejehjem. Blandt andet Sverige konstaterede i juli, at plejehjemene ikke var klar til at håndtere pandemien.

/ritzau/