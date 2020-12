Personale på infektionsklinik i Malmø, der tager mod de hårdest ramte coronapatienter, er ramt af virussygdom.

38 sygeplejersker og 11 læger ved infektionsklinikken i Malmø er for nylig blevet testet positive for coronavirus.

Det svarer til syv ud af ti af alle klinikkens ansatte.

Det har sendt de raske kolleger på overarbejde, og flere har været nødt til at arbejde dobbeltvagter i flere dage for at dække ind.

Flere af de smittede personer har også været på arbejde, fordi de ikke har haft nogen symptomer.

Klinikken har reduceret antallet af patienter fra 19 til 12, og meget syge patienter er flyttet til andre afdelinger.

Skåne er hårdt ramt af den anden coronabølge i Sverige med lidt over tre gange så mange indlagte patienter som i den værste fase i foråret.

De mest alvorligt syge kommer på infektionsklinikken, der er en af seks covid-afdelinger ved Universitetshospitalet i Malmø.

På trods af at klinikken sandsynligvis har de mest omfattende hygiejnerutiner på hele hospitalet, har smitten alligevel spredt sig blandt personalet.

En af forklaringerne er, at flere medarbejdere er blevet smittet uden at vise symptomer.

- Det viser, hvor lumsk dette virus er, og hvor svært det er at beskytte sig imod det, siger infektionschef Johan Tham til Dagens Nyheter.

/ritzau/TT