Fem amerikanere og to canadiere er omkommet, efter at et lille fly er styrtet ned i et skovområde i Canada.

Syv personer er torsdag blevet dræbt, da et lille fly styrtede ned i et skovområde nord for Lake Ontario.

Det oplyser de canadiske myndigheder sent torsdag aften dansk tid, skriver nyhedsbureauet AFP.

De omkomne er fem amerikanere og to canadiere.

Flyet var et amerikansk registreret enmotors-fly, som var på vej fra Buttonville Airport i Toronto mod Québec.

Det styrtede ned onsdag eftermiddag kort efter klokken 17.00 lokal tid, hvilket svarer til lidt over klokken 23.00 dansk tid.

Det oplyser Ken Webser fra den canadiske myndighed for transportsikkerhed (TBS) på et pressemøde.

Den canadiske redningstjeneste har sammen med politiet og militæret gennemsøgt området, hvor flyet er styrtet ned.

Der er tale om et tæt bevokset kratområde, som er svært tilgængeligt for redningsarbejderne.

De omkomnes identitet er ikke officielt blevet oplyst.

Men ifølge canadiske medier er der tale om en pilot fra Texas samt hans kæreste, tre børn på henholdsvis 3, 11 og 15 år og to canadiske statsborgere.

Torsdag aften har efterforskere været travle med at "tage billeder af vragdelene og undersøge motorens og flyets generelle tilstand", oplyser TBS.

Myndigheden oplyser ifølge nyhedsbureauet dpa, at der var meldinger om "forværrede vejrforhold", da flyet styrtede ned.

- Forud for hændelsen var der kommunikation mellem piloten og Kingston Flight Service Station, skriver myndigheden i en meddelelse.

- Efterforskerne vil forsøge at få flere deltaljer om denne kommunikation.

/ritzau/