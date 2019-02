En domstol har droppet tiltalen mod syv af ti personer i sagen om en ulykke i Duisburg, hvor 21 mistede livet.

Syv ud af ti af de personer, der er tiltalt i sagen om en tragisk ulykke i Duisburg i 2010, kan ånde lettet op.

Det står således klart, at de ikke bliver dømt i sagen, efter at en tysk domstol onsdag har droppet tiltalen mod dem.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

21 personer mistede livet i ulykken, der skete 24. juli 2010 under den elektroniske fest Love Parade i Duisburg.

19 mennesker blev trampet ihjel, da der udbrød panik i en tætpakket tunnel, og to personer døde senere på hospitalet. Tunnelen førte ind til selve Love Parade-arealet på en nedlagt godsbanegård.

Der blev i 2014 rejst tiltale mod ti personer i sagen. De var tiltalt for manddrab og for forsømmelighed i forbindelse med ulykken.

Tre tiltalte, der stod til at skulle betale 10.000 euro i bøde i sagen, har forlangt at retssagen fortsætter i håb om at blive frikendt.

