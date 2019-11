Blot dage efter en fangeudveksling har en bilbombe ramt nær det afghanske indenrigsministerium.

En bilbombe i Kabul har dræbt syv personer og såret syv.

Angrebet har fundet sted nær indenrigsministeriet og lufthavnen i den afghanske hovedstad.

Det meddeler en talsmand for regeringen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Der er ikke umiddelbart nogen, der har påtaget sig skylden for bombeangrebet.

Billeder på sociale medier viser en hvid søjle af røg, der stiger fra området, mens flere biler lader til at være beskadiget. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Angrebet sker en dag efter en fangeudveksling.

Her blev to ledende Taliban-folk og en leder fra den militante Haqqani-gruppe udvekslet med to vestlige professorer, en australsk og en amerikansk.

Flere analytikere havde håbet, at udvekslingen havde kunnet bidrage til en mindre højspændt situation.

/ritzau/