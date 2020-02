Ifølge lokale medier skal gerningsmanden være en ansat på bryggeriet, som tidligere på dagen blev fyret.

Mindst syv personer er blevet dræbt af skud ved et bryggerikontor i Milwaukee i den amerikanske delstat Wisconsin. Det skriver mediet USA Today.

Gerningsmanden skal ifølge lokale medier være en tidligere ansat.

Ifølge avisen New York Post har politikilder sagt til tv-stationen WBBM-TV, at gerningsmanden tidligere på dagen var blevet fyret.

Han skulle ifølge avisen have forladt området efter fyringen, men senere være vendt tilbage med et våben og være begyndt at skyde.

Han er blandt de syv dræbte, skriver flere medier.

Ifølge lokalmediet The Journal Sentinel, som har lyttet til politiradioen, har gerningsmanden begået selvmord.

Ifølge USA Today modtog de ansatte på bryggeriet en e-mail om, at en aktiv gerningsmand befandt sig på eller tæt på trappen på anden sal i en af virksomhedens bygninger.

Adskillige skoler i nærheden er blevet lukket ned, skriver USA Today.

Politiet har ikke bekræftet skyderiet, men advarer offentligheden mod at nærme sig området.

På Twitter kalder politiet det en "aktiv situation", selv om der ikke længere er nogen "aktiv trussel".

Milwaukees borgmester, Tom Barett, bekræfter, at der er "flere dødsfald".

- Det er sket et forfærdeligt skyderi. Det er en hård dag for alle, der er tæt på situationen.

- Vi har ikke flere detaljer lige nu. Der er flere dødsfald, vistnok inklusiv gerningsmanden, men vi ved mere om nogle timer, siger han til ABC News.

Af flere videoer på sociale medier fremgår det, at der er svært bevæbnede politifolk til stede ved området.

Bryggerivirksomheden Molson Coors Beverage Co., som tidligere hed MillerCoors, er en af de mest populære turistattraktioner i Milwaukee, skriver mediet CBS Chicago.

Der er ifølge The Journal Sentinel 610 personer ansat på bryggeriets afdeling i Milwaukee.

/ritzau/