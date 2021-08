Syv personer har mistet livet i Kabuls lufthavn. Det oplyser britisk militær ifølge AP.

Hamid Karzais Internationale Lufthavn i Kabul er præget af voldsomt kaos efter Talibans magtovertagelse i Afghanistan. Afghanere strømmer til lufthavnen i håb om at kunne flygte fra landet, og det har ført til en stribe dødsfald.

Yderligere syv afghanere har mistet livet under tumult i menneskemængderne, oplyser britisk militær søndag.

Lufthavnen er omringet af Taliban, men bliver kontrolleret af internationale styrker.

Lørdag advarede unavngivne amerikanske militærtalsmænd om, at konkrete efterretninger peger på, at et angreb fra IS mod lufthavnen kan være nært forestående.

Nyhedsbureauet AP oplyser, at frygten for terror har fået USAs militærfly til at foretage hurtige kamplanding. Andre fly har affyret flares for at forstyrre mulige varmesøgende missiler.

Søndag har det britiske militær registreret syv dødsfald i lufthavnen som følge af store menneskemængder. Dødsfaldene skyldes blandt andet, at menneskemængder er gået i panik, når Taliban har affyret varselsskud i luften.

»Forholdene per ekstremt udfordrende, men vi gør alt hvad vi kan for at håndtere situationen på en så sikker måde som muligt,« lyder det i en udtalelse fra Det Britiske Forsvarsministerium.

Et foto fra 20. august viser en amerikansk marinesoldat, der tager imod et spædbarn, der bliver rakt over hegnet i Hamid Karzais Internationale Lufthavn. Spædbarnet er angiveligt blevet genforenet med sin mor. Foto: OMAR HAIDIRI Vis mere Et foto fra 20. august viser en amerikansk marinesoldat, der tager imod et spædbarn, der bliver rakt over hegnet i Hamid Karzais Internationale Lufthavn. Spædbarnet er angiveligt blevet genforenet med sin mor. Foto: OMAR HAIDIRI

Tumult i lufthavnen førte også mandag til mindst fem dødsfald, oplyste vidner i lufthavnen til internationale medier.

Det danske forsvar er sammen med Udenrigsministeriet fortsat i gang med at evakuere personer, der figurerer på den såkaldte danskerliste.

Lørdag oplyste Udenrigsminister Jeppe Kofod, at 450 personer på danskerlisten er evakueret, og at Danmark fortsat mangler at evakuere mellem 90-100 personer på listen.

Søndag morgen lettede endnu et dansk fly fra Afhanistans lufthavn med kurs mod Dubai.