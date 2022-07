Lyt til artiklen

Syv mennesker er indtil videre døde, mens 13 fortsat savnes efter et voldsomt gletsjerkollaps i Italien.

Et kollaps, der sendte en lavine af is, sne og sten ned ad skråningen og gik hårdt ud over en flok vandregrupper.

»Jeg håber, tallene stopper her,« lyder det fra Veneto-guvernør Luca Zaia ifølge NPR.

Gletsjeren kollapsede på bjerget Marmolada, der er det højeste bjerg i bjergkæden Dolomitterne.

Ulykken skete søndag – dagen efter der blev målt en rekordhøj temperatur på ti grader på gletsjerens top.

»De nuværende forhold på gletsjeren svarer til midten af august – ikke tidligt i juli,« har professor på Roma Tre University Massimo Frezzotti forklaret.

Søgningen efter overlevende er flere gange sat på pause. Blandt andet fordi et tordenvejr hæmmede søgningen.

»Det totale antal af vandrere, der er involveret, er fortsat ukendt,« siger Michela Canova, der er talskvinde for redningstjenesten.

Italiens premierminister, Mario Draghi, udtrykte sine »dybeste kondolencer« til ofrene og deres familier på Twitter.