Et mindre fly med turister, der skulle flyves en rundtur i Nazca-linjerne i den peruvianske ørken, er styrtet ned.

Alle syv passagerer inklusiv piloter er dræbt under styrtet. Det skriver The Guardian.

Det styrtede ned i nærheden af ​​en flyveplads i byen Nazca, lyder det fra Brig Juan Tirado, en brandmand hos 82nd Fire Company i landet.

»Der er ingen overlevende,« sagde han ifølge mediet.

AFP skriver, at styrtet er bekræftet af myndighederne.

Lederen af ​​politiet i Nazca, Cmdr Edgar Espinoza, fortalte ifølge The Guardian journalister, at flyet tilsyneladende brød i brand efter at have ramt jorden.

Aero Santos, rejsefirmaet, der ejer flyet, meddeler, at fartøjet havde fem turister, en pilot og en andenpilot. Turisternes nationalitet og identitet er endnu ikke fastlagt.

Nazca-linjerne er enorme menneskeskabte raderinger, der forestiller imaginære figurer, skabninger og planter, der blev ridset på overfladen af ​​en kystørken for mellem 1.500 og 2.000 år siden. De menes at have haft rituelle astronomiske formål og er anerkendt af UNESCO som et verdensarvssted.