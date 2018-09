Politiet i Holland har anholdt syv mænd, der mistænkes for at planlægge et terrorangreb, hvor de ville bruge håndgranater, automatvåben og bombebælter. Det oplyser den hollandske anklagemyndighed i en meddelelse.

Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AP torsdag aften.

Angrebet skulle have været rettet mod "et stort arrangement i Holland, hvor der ville have været mange ofre". Til det ville de bruge håndgranater, automatvåben og bombebælter.

Derudover formoder anklagemyndigheden, at de planlagde at detonere en bilbombe på en anden lokation.

En 34-årig mand af irakisk afstamning menes at have stået i spidsen for grupperingen. I 2017 blev han dømt for at forsøge at rejse ud af Holland for at kæmpe for Islamisk Stat.

Anholdelserne af de syv mænd blev foretaget af tungt bevæbnede betjente i byerne Arnhem og Weert.

Af meddelelsen fra den hollandske anklagemyndighed fremgår det, at anholdelserne var den foreløbige kulmination på flere måneders efterforskning.

En efterforskning, der i øvrigt ikke er afsluttet.