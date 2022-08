Lyt til artiklen

Id-kort og nummerplader er vokset til enorme stridspunkter mellem Balkan-landene Kosovo og Serbien.

Og nu har i alt syv lande angiveligt trukket deres anerkendelse af Kosovos selvstændighed tilbage.

Sådan lyder det i hvert fald fra Serbiens præsident Aleksandar Vucic, som dog ikke sætter navn på, hvilke syv lande det drejer sig om.

Det skriver det tyrkiske nyhedsburaeu AA.

Tilbage i maj sagde Serbiens udenrigsminister, Nikola Selakovic, at fire lande ikke længere anerkendte Kosovos erklæring om selvstændighed. Det tal er altså nu tilsyneladende vokset.

Under det seneste pressekonference hævdede Serbiens præsident desuden, at Kosovo har forsøgt at søge støtte hos store afrikanske og store asiatiske lande i håbet om, at de vil anerkende Kosovos selvstændighed.

Udtalelsen kommer i kølvandet på, at en stor del af striden mellem de to lande blev løst, da Serbien og Kosovo nåede frem til en løsning på striden om at krydse grænsen mellem de to lande.

Den omdiskuterede nummerplade-strid forhandles fortsat – med hjælp fra udsendte fra både EU og USA.

Regeringen i Kosovo vil nemlig indføre regler for bilers nummerplader, som betyder, at Serbere bosiddende i det nordlige Kosovo, skal have kosovoske nummerplader på deres biler.

Serbien vil ikke anerkende Kosovos selvstændighed. Heller ikke Serbiens to allierede, Rusland og Kina anerkender Kosovo som et selvstændigt land.