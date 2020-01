Syv personer er fundet i en massegrav i et område i det latinamerikanske land Panama, der kontrolleres af en religiøs sekt. Blandt de dræbte er en gravid kvinde og hendes fem børn.

Myndighederne mener, at de har været udsat for en forbrydelse - og at sekten står bag.

Onsdag blev de syv personer fundet dræbt i et jungleområde i det nordvestlige Panama, skriver BBC.

Ifølge politiet blev ofrene udsat for djævleuddrivelse - under frygtelig tortur.

Under de bizarre og uhyggelige ritualer blev ofrene banket, brandmærket og hakket til døde med macheter af den religiøse sekts medlemmer. Det yngste af børnene var blot et år gammelt.

Ti personer er anholdt og sigtet for drab. En af dem er ifølge AFP far til den dræbte gravide kvindes og dermed morfar til de fem dræbte børn.

Politiet fandt de syv lig efter en dramatisk redningsaktion.

Sidste uge slog lokale myndigheder alarm, da den religiøse sekt ved navn 'Guds nye lys' angiveligt holdt flere familier fanget.

Politiet befriede 15 personer fra sekten under redningsaktionen.

Også de havde lidt fysisk overlast som følge af sektens djævleuddrivelsesritualer. Flere af dem måtte overføres til hospitalet efter at være blevet bundet og banket med træknipler og bibler.

»De udførte et ritual inde i en bygning. Under ritualet blev flere mennesker holdt fanget mod deres vilje og mishandlet. Alle disse ritualer havde til formål at slå personerne ihjel, hvis de ikke vedkendte sig deres synder,« siger anklageren i sagen mod de ti sigtede, Rafael Baloyes.

Massegraven, hvor de syv dræbte blev fundet, var nygravet og lå to kilometer fra sektens intermistiske kirkebygning.

De ti sigtede forventes at blive stillet for en dommer fredag eller lørdag. En af dem er mindreårig.