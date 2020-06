Syv personer er blevet dræbt ved et skyderi i Valhermoso Springs i den amerikanske delstat Alabama.

Det fremgår af det lokale politis Twitter-profil.

Her skrives det blandt andet, at politiet er i gang med en efterforskning på stedet. Blandt de dræbte er både voksne kvinder og mænd, forlyder det.

På Twitter beskrev politiet episoden omkring klokken 08.00, dansk tid.

'Betjente er rykket ud til meldinger om skud på block 500 på Talacuh Rd i Valhermoso Springs. Adskillige dræbte. Stedet er sikret. Undersøgelser er i gang.' lød det.

I en nylig opdatering slår politiet fast, at der er syv dræbte.

Samtidig skrives det, at man ikke anser situationen for at være til fare for offentligheden. Det står klart, at de syv dræbte blev fundet i samme hus, og alle var døde, da politiet ankom til stedet.

Endnu står det dog ikke klart, hvad der præcist er fundet sted.

Det lokale politi har endnu ikke meldt ud angående de dræbtes identiteter.

B.T. følger sagen.