Syv medlemmer af samme familie er blandt 23 ofre for en af de mest voldsomme tornadoer, der har hærget den amerikanske delstat Alabama.

Et enkelt familiemedlem overlevede mødet med den dødbringende hvirvelvind og skal altså nu tage jordisk afsked med hele syv af sine allernærmeste.

Embedslæge i Lee County, Bill Harris, oplyser tirsdag på en pressekonference, at der blandt de i alt 23 døde er ofre i alderen fra seks til 93 år.

Otte personer er stadig savnet, og dødstallet kan derfor stige, skriver Time Magazine.

Der skal nu ske et kæmpe oprydningsarbejde efter tornadoernes hærgen. Foto: SHANNON STAPLETON Vis mere Der skal nu ske et kæmpe oprydningsarbejde efter tornadoernes hærgen. Foto: SHANNON STAPLETON

Bill Harris oplyser, at myndighederne antager, at samtlige af de døde befandt sig inden døre, da de voldsomme vinde tog fat.

Men som billeder efter tornadoernes hærgen viser, er der meget lidt tilbage af adskillige af de huse, der har stået på tornadoernes vej.

Således er ligene også fundet uden for de huse der engang var.

»Vi tror, at samtlige ofre var i boligerne, da den ramte. De endte alle med undtagelse af to personer uden for boligen,« sagde Harris.

Der skal nu ske et kæmpe oprydningsarbejde efter tornadoernes hærgen. Foto: SHANNON STAPLETON Vis mere Der skal nu ske et kæmpe oprydningsarbejde efter tornadoernes hærgen. Foto: SHANNON STAPLETON

Han oplyste, at den person, der nu har mistet syv kære, står over for »økonomiske problemer« på grund af begravelsesomkostninger.

Tornadoerne ramte det østlige Alabama søndag og som følge heraf blev huse og træer jævnet med jorden i et bælte på omkring 800 meter i bredden i nogle dele af staten, skriver BBC.

Tornadoerne er de dødeligste i USA siden maj 2013, hvor 24 personer mistede livet.

Da der fortsat er frygt for at dødstallet kan stige, kan det vise sig at den negative statistik bliver slået af søndagens naturkatastrofe.