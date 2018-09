En mand er blevet anholdt efter et knivangreb i det centrale Paris. Umiddelbart ingen tegn på terrorisme.

Paris. Syv er blevet såret, heriblandt to britiske turister, under et knivangreb i Paris. Det oplyser politikilder ifølge nyhedsbureauet AFP.

Fransk politi har anholdt en mand efter angrebet, der fandt sted i centrum af den franske hovedstad.

Foreløbig er der ingen tegn på, at motivet bag angrebet er terrorisme. Det oplyser retskilder ifølge Reuters.

/ritzau/