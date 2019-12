Uvejr har skabt oversvømmelser og forårsaget syv dødsfald i Spanien og Portugal. Ny storm nærmer sig hastigt.

Et kraftigt stormvejr, der har ramt dele af Sydeuropa, har kostet syv mennesker livet i Spanien og Portugal i løbet af de seneste dage.

Det oplyser myndigheder i de to lande. Også det sydvestlige Frankrig er ramt, men her er der ikke meldt om omkomne.

Det seneste offer var en 32-årig kvinde fra Sydkorea, der døde lørdag, efter at hun blev ramt af en løsrevet genstand fra en bygning i den spanske hovedstad, Madrid.

- Et vejr som dette med voldsom regn og vind forårsager disse skæbnesvangre hændelser, siger Spaniens indenrigsminister, Enrique Lopez.

Den pågældende bygning havde ellers gennemgået en inspektion for fire år siden og var erklæret sikker.

I den sydvestlige region Andalusien druknede en 68-årig hollandsk mand fredag, efter at han havde begivet sig ud for at windsurfe i det barske vejr, oplyser myndigheder i Huelva-provinsen.

I forvejen var fem andre mennesker meldt omkommet i forbindelse med det uvejr, der har præget regionen torsdag og fredag.

Stormen, der har fået navnet Elsa, har væltet elmaster og forårsaget trafikale forsinkelser flere steder.

Lørdag er vejret mere roligt, men meteorologerne advarer om, at en anden storm - med navnet Fabien - er på vej.

Den har allerede ramt Galicien, som er det nordvestlige hjørne af Spanien, med vindstød på op mod 170 kilometer i timen.

Både i Madrid og i den franske region Bordeaux har myndighederne lukket flere offentlige parker på grund af det voldsomme uvejr.

/ritzau/AFP