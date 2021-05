En mand skød sin kæreste og fem andre ved en fødselsdagsfest i USA, inden han rettede sit våben mod sig selv.

Syv mennesker er døde efter et skyderi i byen Colorado Springs i USA søndag.

Gerningsmanden angreb en fødselsdagsfest, hvor blandt andre hans kæreste var til stede.

Han dræbte hende og fem andre, inden han rettede sit våben mod sig selv.

- Den mistænkte, som er kæreste til et af de kvindelige ofre, kørte til boligen, gik ind og begyndte at skyde folk til festen, inden han tog sit eget liv, fremgår det af en meddelelse fra politiet i Colorado Springs.

Der var børn til stede ved festen, men gerningsmanden skød ikke dem. De er nu anbragt hos familiemedlemmer, meddeler myndigheder i byen.

Det er endnu uklart, hvad motivet bag masseskyderiet var.

Forbrydelsen skete efter midnat natten til søndag lokal tid. Da politiet kom til stedet, fandt de seks døde mennesker og en hårdt såret. Den syvende døde senere af sine kvæstelser, rapporterer tv-stationen KKTV.

Politiet har ventet med at offentliggøre oplysninger om drabet, så de pårørende kunne nå at få besked først.

Der er endnu ikke oplyst mere om, hvem ofrene er - ud over at de alle er voksne.

Colorado Springs ligger omkring 110 kilometer syd for delstaten Colorados hovedstad, Denver.

Søndagens masseskyderi er blot et ud af en række skyderier i USA på det seneste, efter at landet havde været forskånet for det i store dele af den periode, hvor meget var lukket ned på grund af coronapandemien.

Men et af de skyderier, der har fundet sted i år, ramte ligeledes Colorado. I byen Boulder gik en mand amok med et våben i et supermarked. Han er nu sigtet for ti tilfælde af drab.

Colorado har også været ramme om et par af de mest opsigtsvækkende masseskyderier, USA har oplevet.

Dels et skoleskyderi på Columbine High School i 1999, hvor 15 mennesker døde, og et skyderi i en biograf i Aurora i 2012. Her blev 12 dræbt og omkring 70 såret.

Præsident Joe Biden holdt i sidste måned en tale om våbenvold i USA, som han betegnede som en "epidemi" og en "skændsel".

/ritzau/Reuters