Det tredje hold af evakuerede danskere fra Wuhan er natten til mandag landet i Aalborg Lufthavn.

Syv danskere fra den virusramte kinesiske by Wuhan landede i Aalborg Lufthavn natten til mandag.

Det oplyser Udenrigsministeriet til TV2.

Ifølge TV2's oplysninger landede flyet klokken 01.15 efter flere mellemlandinger i Europa.

Overlæger fra Styrelsen for Patientsikkerhed vil lave risikovurderinger af de hjemvendte, og Statens Serum Institut står klar til at undersøge for coronavirus.

Når borgerne ankommer til Danmark, vil de blive testet for coronavirus. Selv hvis de ikke er smittede, vil de ud fra et forsigtighedsprincip blive sat i hjemmekarantæne.

Hjemmekarantænen varer 14 dage, hvor de pågældende personer dagligt vil tjekke deres temperatur og være i kontakt med sundhedsfagligt personale.

Direktør ved Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, oplyste søndag, at man ikke forventer, at de evakuerede danskere er smittede.

- Men fordi de ankommer direkte fra Hubei-provinsen, så tager vi selvfølgelig alle forholdsregler.

Byen Wuhan ligger i Hubei-provinsen.

- Vi er klar ved modtagelsen med et stærkt beredskab, også hvis der mod forventning skulle være syge blandt de hjemkomne, sagde Søren Brostrøm.

Det er det tredje hold af danskere, der er blevet evakueret fra den kinesiske millionby.

31. januar og 2. februar vendte i alt 11 danskere hjem med fly til Roskilde Lufthavn. Alle er testet negative for coronavirus.

Udbruddet af et nyt coronavirus har spredt sig fra Wuhan i Kina til resten af landet samt yderligere omkring 25 lande. Langt de fleste smittetilfælde og dødsfald er registreret i Kina.

Indtil videre er 908 mennesker i Kina døde som følge af virusset, mens der er registreret over 40.000 smittetilfælde. Antallet af nye dødsfald og nye tilfælde af smittede bliver offentliggjort dagligt i Kina.

/ritzau/