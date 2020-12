Det har længe været det officielle Thailands politik, at korruption skal stoppes.

Senest har det ramt syv politifolk fra byen Yala i den sydlige muslimske stat af samme navn. De har hver fået otte års fængsel og en bøde på 800.000 bath (næsten 164.000 danske kroner).

De afpressede en lokal pusher, og de solgte metamfetamin, som de havde beslaglagt, videre til ungdommen. Det skriver Bangkok Post.

Provinsretten i Yala udmålte dommen over de syv mænd i onsdags, rapporterer de thailandske medier, som oplyser rang og navn på alle de syv i politiet.

Konfiskerede metamfetaminpiller, som det thailandske politi er ved at sende til afbrænding. Foto: PORNCHAI KITTIWONGSAKUL Vis mere Konfiskerede metamfetaminpiller, som det thailandske politi er ved at sende til afbrænding. Foto: PORNCHAI KITTIWONGSAKUL

Alle var medlemmer af Yalas special operations unit, som er den afdeling, der tager sig af narkotikakriminalitet.

De syv blev anklaget, efter at der blev klaget over, at de 21. december 2019 havde krævet 100.000 bath fra en pusher, de havde fanget med 200 metamfetaminpiller.

Pusheren havde givet dem 50.000 bath som en slags udbetaling, og politifolkene beslaglagde narkotikummet. En del af det blev gemt til personligt brug, men det meste blev solgt til den lokale ungdom.

Generalmajor i politiet Prabphol Meemongkhol, der er vicekommandør i politiregion 9, fortalte reporterne, at sagen havde påkaldt sig stor interesse fra offentligheden i både Yala og de nærliggende provinser.

Metamfetaminpiller på vej til afbrænding i Thailand i 2017. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA Vis mere Metamfetaminpiller på vej til afbrænding i Thailand i 2017. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA

Ved deres handling har de syv mænd tilsmudset politiet. De havde både afpresset pusheren og var selv involveret i narkotikahandlen.