I et hjerteskærende brev beder en syv-årig pige julemanden om hjælp til sin familie.

I brevet, som er gået viralt i Storbritannien, spørger pigen blandt andet julemanden om, hvorvidt han kan hjælpe hendes familie med at finde et hjem.

'Kære julemand. Må vi få et sted at bo til jul?', indleder pigen brevet, som fortsætter:

'Mor vil så gerne have, at vi alle kan være sammen. Kan du give os noget mad, og må jeg få en dukke?', spørger hun, inden hun afslutter med et 'tusind tak'.

Brevet blev fundet i postkassen på kommunekontoret i Everton i England. Det skriver BBC.

Postkassen er placeret i en café og bliver specifikt benyttet til at tage sig af børns breve til julemanden.

»Det var så trist at læse,« siger byrådsmedlem Gerard Woodhouse, som åbnede brevet.

»Det er ikke retfærdigt, at en syv-årig skal bekymre sig om juleaften,« fortsætter han.

Han kender efter sigende den lille pige og hendes søskende, som - ifølge ham - bor sammen med et familiemedlem, der ikke er deres mor.

Efter brevet er gået viralt, er kommunen druknet i henvendelser fra folk, der gerne vil hjælpe, fortæller Shirley Marshall fra kommunekontoret.

»Folk har tilbudt alt fra mad til legetøj og donationer,« siger hun og fortsætter:

»Vi er fuldstændig overvældede og vil gøre alt for at støtte denne familie samt andre udsatte familier i julen.«