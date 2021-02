Et usædvanligt år med coronavirus og rejseforbud har ført til øget salg hos Sveriges statsejede alkoholbutik.

Sveriges statsejede alkoholbutik, Systembolaget, havde godt gang i salget i løbet af det coronaramte år 2020.

Det fremgår af butikskædens årsregnskab.

Systembolaget solgte således 569 millioner liter alkoholiske drikke, hvilket var en stigning på 11 procent fra 512 millioner liter i 2019.

Omsætningen lød på 36,7 milliarder svenske kroner (27 milliarder danske kroner). Det var en stigning på 14 procent fra 32,2 milliarder svenske kroner (knap 24 milliarder danske kroner) i 2019.

Stigningen skyldes ifølge Systembolaget primært, at folk har haft begrænsede muligheder for at købe alkohol andre steder. Der er eksempelvis færre, der har købt alkohol på barer og restauranter.

Systembolaget blev grundlagt i 1955. Det har monopol på detailsalg af spiritus, vin, øl og andre drikke med mere end 3,5 procent alkohol.

/ritzau/