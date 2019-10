Det syriske styre har mandag sendt regeringsstyrker nordpå for at inddæmme en tyrkisk offensiv mod kurdere.

Syriske regeringsstyrker er mandag gået ind i den vigtige by Manbij i den nordlige del af Syrien. Det rapporterer syriske statsmedier.

Det syriske styre har sendt soldaterne mod området for at inddæmme en tyrkisk offensiv mod den kurdiske YPG-milits.

Regeringshæren har mandag taget kontrol over en række landsbyer i det nordlige Syrien efter at have indgået aftaler med kurdiske myndigheder om at sikre grænsen mod Tyrkiet.

De syriske styrker indtog blandt andet landsbyen Tal Tamr, som ligger omkring 20 kilometer fra grænsen samt Tabqa, der ligger ved en strategisk vigtig flybase.

Syriske soldater kontrollerer ifølge overvågningsgruppen Det Syriske Observatorie for Menneskerettigheder også Ain Issa.

Tyrkiske regeringsstyrker og den tyrkisk-støttede FSA-milits var på vej mod Manbij, som de ifølge præsident Recep Tayyip Erdogan skulle indtage inden for kort tid.

Manbij er en by med 100.000 indbyggere - cirka 40 kilometer inde på den syriske side af grænsen til Tyrkiet.

CNN Türk rapporterede tidligere mandag, at tyrkiske styrker allerede var ved bygrænsen.

Mindst 130.000 mennesker er ifølge FN drevet på flugt, efter at Tyrkiet i sidste uge indledte en offensiv mod kurderne i YPG-militsen.

Mindst 60 civile meldes ifølge ubekræftede meldinger dræbt ved de tyrkiske angreb, mens 18 civile skal være dræbt ved YPG-angreb mod civile områder på den tyrkiske side af grænsen - blandt dem mange børn.

/ritzau/Reuters