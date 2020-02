Et ældre syrisk par går forbi to dræbte kort efter et syrisk regeringsbombardement af Kafr Nuran i den nordlige del af Aleppo. Syriske regeringsstyrker har mandag angrebet en tyrkisk observationspost i Taftanaz i det nordlige Syrien. Her meldes fem tyrkiske soldater dræbt. Aaref Watad/Ritzau Scanpix