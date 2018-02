Jaish al-Islam og Failaq al-Rahman lover, at de vil respektere våbenhvile og beskytte konvojer med nødhjælp.

New York. To store oprørsgrupper i Østghouta byder en FN-resolution, der kræver 30 dages våbenhvile over hele Syrien, velkommen.

Jaish al-Islam og Failaq al-Rahman lover, at de vil beskytte konvojer med nødhjælp til det belejrede område nær den syriske hovedstad, Damaskus.

Det meddeler de to grupper uafhængigt af hinanden.

Oprørsgrupperne vil respektere en våbenhvile, hedder det. Men skulle aftalen blive krænket fra anden side, vil de svare igen.

Lørdag aften har FN's Sikkerhedsråd enstemmigt vedtaget en resolution. Den kræver en måneds våbenhvile i hele Syrien.

Resolutionen er landet efter flere dages tovtrækkeri og i et åbenlyst skidt diplomatisk klima mellem USA og Rusland.

Rusland har stået i vejen for en resolution. Men lørdag kom russerne, som støtter den syriske præsident Bashar al-Assads styre, altså med.

Med det russiske ja til resolutionen fulgte dog det forbehold, at Rusland ifølge landets FN-ambassadør ikke tror på en effektiv våbenhvile, før mere konkrete aftaler er landet imellem de stridende parter.

Umiddelbart efter afstemningen i New York blev der ifølge lokale observatører smidt flere bomber over Ghouta.

På under en uge har flere end 500 mennesker mistet livet i Ghouta, der hærges af nogle af de værste bombardementer under den syv år lange krig i Syrien.

Målet med en våbenhvile er ifølge resolutionen at bringe nødhjælp og medicin ind til de mange nødstedte i Ghouta.

/ritzau/Reuters