Det var muligvis falsk alarm, da syriske medier sent mandag rapporterede om et angreb mod luftbase.

Washington. Der er modstridende meldinger om et muligt missilangreb mod militære luftbaser i Syrien sent mandag aften.

Kilder i det syriske militær afviser natten til tirsdag oplysninger i statskontrollerede medier om et missilangreb mod luftbasen Shayrat i Homs-provinsen. Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Men ifølge overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder er der hørt kraftige eksplosioner nær både Shayrat-basen samt nær to andre luftbaser i nærheden af Damaskus, skriver AFP.

Lederen af overvågningsgruppen, Rami Abdel Rahman, siger, at ingen af luftbaserne er ramt af missiler.

Både Syriens statslige tv-station og nyhedsbureauet Sana bragte ifølge Reuters nyheden om et missilangreb mod en militær lufthavn i Homs sent mandag aften.

Ifølge Sana lykkedes det syrisk militær at skyde missilerne ned.

En talsmand for Pentagon oplyste kort efter de første meldinger i medierne om angrebet, at "der er ikke nogen amerikansk militæraktivitet i det område på dette tidspunkt. Vi har ikke yderligere oplysninger".

Luftbasen i Shayrat var i 2017 mål for et amerikansk angreb med krydsermissiler som reaktion på et kemisk angreb, som dræbte mindst 70 personer, mod den oprørskontrollerede by Khan Sheikhoun.

Israel melder også pas i forhold til mandagens påståede angreb.

- Jeg er ikke bekendt med sådan en hændelse, siger en talsmand for det israelske militær til AFP.

Natten til lørdag dansk tid gennemførte USA, Frankrig og Storbritannien et koordineret angreb mod flere mål i Syrien.

Luftangrebet ramte blandt andet et laboratorium i Damaskus og militærbaser. Angrebets mål var steder, der skulle huse kemiske våben.

Aktionen var et svar på forrige weekends formodede kemiske angreb i den syriske by Douma. Det vestlige samfund mener, at det syriske styre stod bag angrebet i Douma.

/ritzau/