Syrisk luftværn har nedskudt flere israelske missiler, men et våbendepot er ramt, oplyser observatørgruppe.

De statslige syriske medier oplyser tirsdag aften, at israelske kampfly har angrebet uspecificerede mål omkring Damaskus.

Tre soldater skulle været kommet til skade i angrebet, oplyser en militærkilde.

- Vores luftværn har konfronteret fjendtlige missiler, der er affyret af israelske kampfly fra libanesisk territorium, oplyser kilden ifølge Reuters.

Kilden tilføjer, at de fleste missiler blev skudt ned, før de nåede deres mål.

Dog skulle et våbendepot være ramt.

Oplysningerne er endnu ikke bekræftet.

En talsmand for det israelske militær afviser at kommentere meldingerne fra de syriske statsmedier.

I en erklæring fra det israelske militær hedder det i stedet, at "et luftværnssystem er blevet aktiveret mod et antiluftskytsmissil, der blev affyret fra Syrien".

Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (SOHR) oplyser dog også, at israelske missiler er blevet affyret fra libanesisk luftrum.

Missilerne skulle ifølge SOHR være rettet mod landområder vest og sydvest for Damaskus.

- Et antal missiler har ramt et våbendepot, der tilhører Hizbollah og iranske styrker, oplyser SOHR.

Det er det første raketangreb siden et angreb mod en sydlig forstad til Damaskus 29. november.

Tidligere er Israel sat i forbindelse med luftangreb i Syrien, som primært har været rettet mod iranske styrker og militsen Hizbollah. Begge kæmper de sammen med den syriske hær.

Israel har i den mere end syv år lange krig i nabolandet Syrien kunne se ærkefjenden Iran forstærke sin position i området.

Iran er en af den syriske præsident Bashar al-Assads vigtigste allierede i krigen.

