Syrisk Observatorium for Menneskerettigheder siger, det var et israelsk angreb ved Damaskus.

De statslige syriske medier oplyser tirsdag aften, at det syriske luftværn har nedskudt en raket nær hovedstaden Damaskus.

Et øjenvidne fortæller nyhedsbureauet Reuters, at der har været kraftige eksplosioner i byen.

Det statslige tv gav ikke yderligere detaljer om nedskydningen.

Det er det første raketangreb, siden et angreb mod en sydlig forstad til Damaskus 29. november.

Tidligere er Israel sat i forbindelse med luftangreb i Syrien, som primært har været rettet mod iranske styrker og militsen Hizbollah. Begge kæmper de sammen med den syriske hær.

Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, der sædvanligvis er velorienteret om krigens gang i Syrien, siger, at "det er et israelsk angreb".

/ritzau/AP