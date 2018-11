Civile bliver behandlet for vejrtrækningsproblemer og sløret syn på hospital i Aleppo efter formodet angreb.

Mindst 50 civile er lørdag blevet behandlet på hospitalet efter et formodet giftgasangreb i syriske Aleppo.

Ifølge syriske statsmedier er det oprørsgrupper, der står bag angrebet i den regeringskontrollerede by i det nordlige Syrien.

De fleste af dem, der måtte behandles, havde vejrtrækningsproblemer og sløret syn. Det fortæller læger til statsligt tv.

En læge oplyser, at to personer - herunder et barn - er i kritisk tilstand.

Tv-billeder viser læger og sygeplejersker, der hjælper civile mænd og kvinder, som ligger i hospitalssenge.

Direktøren for Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, Rami Abdurrahman, fortæller, at der var en stærk lugt af gas i Aleppo, efter at flere projektiler var blevet affyret.

Oprørskommandanter og personer fra oppositionen afviser udmeldingerne fra regeringen og nægter at have brugt giftgas i Aleppo.

Oprørerne beskylder den syriske regering for at forsøge at undergrave en eksisterende våbenhvile og politiske forhandlinger.

Tidligere lørdag blev mindst syv civile dræbt i et regeringsangreb mod et oprørskontrolleret område i Idlib-provinsen.

