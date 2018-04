Eksperter i kemiske våben er ankommet til syrisk by for at undersøge anklager om et kemisk angreb.

Damaskus. Eksperter fra Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) er ankommet i Douma for at undersøge anklager om et kemisk angreb i byen, oplyser syrisk stats-tv tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Oprindeligt var det eksperternes plan, at de skulle ankomme søndag. Det blev udskudt.

I stedet blev et krisemøde i OPCW's kontorer i Haag til en diskussion mellem russiske og britiske repræsentanter om, hvorfor eksperterne ikke kunne komme ind i byen.

Tidligere tirsdag sagde den franske udenrigsminister, Jean-Yves Le Drian, at det var "meget sandsynligt", at eksperterne vil komme for sent, og at eventuelle beviser på et angreb være væk.

Flere lande, herunder Storbritannien og USA, har erklæret, at de mener, at det er bevist, at der blev brugt kemiske våben under et angreb på byen 7. april.

/ritzau/