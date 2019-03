Kurdiskledet styrke vurderer, at kampen mod IS er ved at være slut. Et par hundrede krigere holder stand.

3000 medlemmer af Islamisk Stat har overgivet sig til den kurdiskledede SDF-styrke i Syrien i løbet af et døgns tid.

Det oplyser en talsmand for styrken.

- Antallet af Daesh-medlemmer, der har overgivet sig til os siden i går (mandag) aftes, er steget til 3000, skriver talsmanden, Mustafa Bali, på Twitter.

Han bruger den arabiske betegnelse Daesh for Islamisk Stat (IS).

SDF, der står for Syriens Demokratiske Styrker, mener, at det endelig slag mod Islamisk Stat i bevægelsens sidste bastion i Syrien er tæt på at være overstået.

En journalist fra nyhedsbureauet Reuters, der befinder sig i byen Baghouz, overværede tirsdag hundredvis af IS-krigere overgive sig til SDF-medlemmer.

Baghouz har været under belejring af den kurdiskledede styrke i ugevis. SDF har opbakning fra amerikanske kampfly.

SDF har indimellem indstillet offensiven for at tillade civile at komme ud fra området.

Styrkens talsmand oplyser tirsdag aften, at tre kvinder og fire børn, der tilhører yazidi-mindretallet, er blevet befriet fra IS' varetægt.

Kampene fortsatte sent tirsdag aften, hvor den kurdiske tv-station viste direkte billeder af store eksplosioner, der lyste nattehimlen op over Baghouz.

Tilsyneladende var der tale om et ammunitionsdepot, der eksploderede, skriver Reuters.

Tidligere tirsdag meddelte den kurdiskledede styrke, at der formentlig er et par hundrede udenlandske IS-krigere tilbage i Baghouz, som har besluttet at kæmpe til sidste blodsdråbe.

Kilder i det amerikanske forsvarsministerium har oplyst til Reuters, at eksperter vurderer, at IS-lederne har forladt Baghouz som led i gruppens skift til at føre guerillakrig.

/ritzau/