Et israelsk luftangreb mod Syriens centrale region samt kystbyen Baniyas har dræbt en og såret ti, lyder det.

Et israelsk luftangreb mod Syriens centrale region såvel som kystbyen Baniyas har dræbt et barn og såret ti andre civile.

Sådan lyder det onsdag aften fra et syrisk statsmedie, som citerer en militærkilde. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Omkring 19.30 lokal tid udførte Israel et luftangreb fra området omkring Libanon. Angrebet ramte et område i den centrale region i Syrien og en beboelsesejendom i Baniyas, lyder det fra militærkilden.

Syriske statsmedier meldte tidligere onsdag om, at landets luftforsvar havde ramt "fjendtlige mål" over den syriske by Homs. Der fremgår ikke yderligere detaljer om angrebet.

Israels militær (IDF) har ikke kommenteret angrebene. Militæret kommenterer typisk ikke på meldinger om specifikke angreb i Syrien.

Israel har i årevis udført angreb mod mål, som Israel mener har bånd til Iran.

Irans indflydelse er vokset i Syrien, siden landet begyndte at støtte præsident Bashar al-Assad i borgerkrigen, der begyndte i 2011.

Antallet af meldinger om israelske angreb i Syrien er vokset, siden Israels krig i Gazastriben begyndte i oktober sidste år.

Hamas, som angreb Israel 7. oktober, er også en kendt modtager af iransk støtte.

I april affyrede Iran omkring 300 missiler og droner mod Israel. Størstedelen blev skudt ned, inden de nåede frem.

Det var en reaktion fra Irans side på et formodet israelsk luftangreb på det iranske konsulat i Damaskus 1. april. Syv mennesker døde - inklusive to højtstående generaler.

