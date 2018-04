En video har fanget nattehimlen over Damascus, da luftangrebet begynder.

Det syriske luftvåben blokerede den amerikanske, britiske og franske aggression, lyder det i erklæring.

Damaskus. Syrisk luftvåben svarede natten til lørdag igen på "aggressionen" fra det koordinerede angreb udført af USA, Storbritannien og Frankrig.

Det rapporterer syrisk stats-tv ifølge nyhedsbureauerne AP og AFP.

Det er endnu uvist, hvordan det syriske luftvåben reagerede på angrebet, der blev annonceret af USA's præsident klokken tre natten til lørdag dansk tid.

- Det syriske luftvåben har blokeret den amerikanske, britiske og franske aggression mod Syrien, lyder det i en erklæring fra det syriske stats-tv.

Det syriske regime kalder lørdagens angreb "ulovligt" og "dømt til at fejle".

- Aggressionen er en grov krænkelse af international lov, et brud på det internationale samfunds vilje og er dømt til at slå fejl, lyder det i en erklæring fra det syriske stats-tv.

USA's præsident, Donald Trump, annoncerede klokken tre natten til lørdag dansk tid, at han i samarbejde med Frankrig og Storbritannien havde lanceret et angreb mod udvalgte mål i Syrien.

Angrebet var et svar på sidste uges formodede kemiske angreb i byen Douma, som Vesten beskylder den syriske præsident, Bashar al-Assad, for at stå bag.

Kort efter annonceringen fra Trump blev der hørt adskillige eksplosioner i og omkring Syriens hovedstad, Damaskus.

Ifølge nyhedsbureauet Sana blev også militære faciliteter i Homs ramt under angrebet.

Der meldtes om tre civile, der var blevet såret under angrebet i Homs, men der er foreløbig ingen meldinger om dræbte eller sårede i Damaskus.

/ritzau/