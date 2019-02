Mere end 1.000 ISIS-krigere er angiveligt flygtet fra Syrien til bjergene og ørkenerne i det vestlige Irak i løbet af de sidste seks måneder.

ISIS-krigere skulle efter sigende fortsat være på retræte, efter kampe har udfoldet sig i Islamisk Stats højborg i det sydøstlige Syrien.

Men den hårdt pressede terror-organisation søger ikke skjul i nabolandet tomhændet.

De kan have op til 200 millioner dollars - svarende til 1,32 millarder kroner - i kontanter med sig, skriver CNN, der har været i kontakt med en amerikansk militær-tjenestemand, som er bekendt med situationen.

Man formoder, at nogle de nuværende ISIS-soldater, som fortsat kæmper i, hvad der kan kaldes terrororganisationens sidste krampetrækninger, har rødder i det daværende al-Qaida.

Tidligere denne måned vurderede general Josph Votel, der er leder for USA’s militære operationer i Mellemøsten, at der mellem 20.000 og 30.000 ISIS-krigere tilbage.

Det bakkes yderligere op af en rapport fra det amerikanske forsvarsministerium fra i sommer, som estimerer, at der er mellem 15.500 og 17.000 ISIS-soldater i Irak, mens der er 14.000 i Syrien.

Og den amerikanske præsident Donald Trump har da også været ude og meddele på Twitter, at sejren er sikret.

....The U.S. does not want to watch as these ISIS fighters permeate Europe, which is where they are expected to go. We do so much, and spend so much - Time for others to step up and do the job that they are so capable of doing. We are pulling back after 100% Caliphate victory! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17. februar 2019

Han skriver: ’USA ønsker ikke at se på, mens disse ISIS-krigere gennemsyrer Europa, hvor det er forventet, de vil søge hen. Vi gør så meget og bruger så meget tid på, at andre kan følge trop og gøre det, som de er i stand til. Vi trækker os tilbage efter 100 procent kalifat-sejr.’

Beskeden synes klokkeklar. Som om der ikke er mere at rafle om.

Men I modsætning til ovenstående tweet og andre lignende, som også befinder sig i den skråsikre og kæphøje ende, mener kritikere, at billedet af krigen i Syrien måske er lidt mere nuanceret.

For selvom kalifatet fysisk er bekæmpet, og flere og flere soldater stikker halen mellem benene for at flygte, så kan der være folk, som støtter krigerne finansielt eller med våben og skjulesteder, som endnu ikke er bekæmpet, påpeger en kilde, som CNN har været i kontakt med.