Tyrkiet fortsætter sin offensiv, indtil "målene er opnået", siger den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan.

Soldater fra den syriske regeringshær er tirsdag ankommet til den nordsyriske by Manbij, der kontrolleres af en kurdiskstøttet milits.

Det oplyser syrisk stats-tv.

De skal hjælpe kurderne i området mod en tyrkisk offensiv, der har været i gang i omkring en uge. Offensiven er rettet mod kurdiskledede styrker, der kontrollerer meget af det nordlige og særligt det nordøstlige Syrien.

De tyrkiske styrker har allerede sikret sig kontrollen over 100 kilometer af grænsen mellem Tyrkiet og Syrien.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, meddelte mandag desuden, at de blandt andet havde indtaget grænsebyen Ras al-Ain.

Ifølge Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (Sohr) er det dog ikke sket endnu. Indtil videre er det således lykkedes for de kurdiske styrker at holde tyrkerne væk fra grænsebyen, lyder det.

Præsident Erdogan understreger tirsdag, at den tyrkiske offensiv i Syrien vil fortsætte, indtil "målene er opnået".

Tyrkiet vil have skabt en 30 kilometer dyb sikkerhedszone på den syriske side af den tyrkisk-syriske grænse. Tyrkiet ønsker via zonen at sende mange af dets 3,6 millioner syriske flygtninge tilbage til deres hjemland.

Derudover er også YPG-militsen mål for den tyrkiske offensiv.

Tyrkiet betragter YPG som en terroristgruppe med tilknytning til PKK, som er på EU's terrorliste og skaber oprør på tyrkisk grund.

Indtil videre er over 275.000 personer blevet tvunget fra deres hjem i forbindelse med den tyrkiske offensiv. Det oplyser kurdiske myndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Blandt dem er 70.000 børn.

Tyrkiets offensiv er den seneste udvikling i Syriens komplekse krig.

Krigen begyndte i 2011 som et slag mellem oprørere og præsident Bashar al-Assads syriske regering. Årsagen var blandt andet høj arbejdsløshed, korruption og manglende politisk frihed.

I marts 2019 - otte år efter krigens begyndelse - havde 370.000 mennesker mistet livet i krigen. Heraf 112.000 civile.

/ritzau/AFP