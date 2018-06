Nordkorea og Syrien har gode relationer. Den syriske leder lægger nu op til et topmøde med Kim Jong-un.

Seoul. Syriens præsident, Bashar al-Assad, siger, at han har planer om at besøge Nordkoreas leder, Kim Jong-un, rapporterer statslige, nordkoreanske medier søndag.

Mødet vil kunne blive det første statsbesøg for Kim i Pyongyang.

- Jeg skal besøge DPRK og møde Kim Jong-un, siger Assad, der omtaler Nordkorea med initialerne for landets officielle navn, Koreas Demokratiske Folkerepublik.

Assad skal have fremsat udtalelsen, da han tog imod den nordkoreanske ambassadør, Mun Jong-nam.

Nordkorea og Syrien har gode relationer, og FN-inspektører har beskyldt Nordkorea for at samarbejde med Syrien om kemiske våben. Beskyldningen bliver afvist af Nordkorea.

Udmeldingen fra Assad kommer på et tidspunkt, hvor der er fokus på et kommende topmøde mellem Nordkoreas leder og USA's præsident, Donald Trump.

Sanktionerne mod Nordkorea vil blive opretholdt, indtil der er taget "verificerbare" skridt mod en afvikling af styrets atomvåbenprogram.

Det siger USA's forsvarsminister, Jim Mattis, som har understreget vigtigheden af, at FN's Sikkerhedsråd bevarer sanktionerne mod styret indtil videre.

- Vi vil først lette presset på Nordkorea, når styret har taget verificerbare og uigenkaldelige skridt mod en atomafrustning, siger Jim Mattis.

- På dette tidspunkt er vi fast besluttet på at forstærke vores militære samarbejde mest muligt for at bevare freden, siger Jim Mattis.

Mødet mellem Trump og Kim skal efter planen finde sted i Singapore 12. juni.

/ritzau/Reuters