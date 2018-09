Syrisk udenrigsminister siger i tale i FN, at USA, Frankrig og Tyrkiet skal trække styrker ud øjeblikkeligt.

New York. Syriens udenrigsminister, Walid al-Moualem, opfordrer under en tale i FN's Generalforsamling syriske flygtninge til at vende tilbage.

Han kaldet det en "prioritet" for den syriske regering.

Moualem kræver samtidigt, at Tyrkiet, Frankrig og USA trækker deres styrker ud af Syrien "øjeblikkeligt".

Han omtaler dem som "besættelsesstyrker".

- Dem vil klare på passende vis. De må trække sig ud øjeblikkeligt og betingelsesløst, siger han.

