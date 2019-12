Missiler, der menes at komme fra Israel, var rettet mod mål udenfor Damaskus, hævder statslige syriske medier.

Syrien hævder søndag, at landet er blevet beskudt med missiler fra israelsk hold.

Den syriske hærs luftforsvarssystem har skudt missiler ned, der kommer i retning fra Israel, rapporterer statslige syriske medier.

Tilsyneladende var de rettet mod mål udenfor den syriske hovedstad, Damaskus, tilføjer de statslige syriske medier.

Fire krydsermissiler menes at være blevet affyret på tværs af kysten, ind over libanesisk luftrum og mod Syrien. Det oplyser en unavngiven kilde i den alliance, der støtter Syriens præsident, Bashar al-Assad.

Syriens hær siger, at den har skudt et af missilerne ned i et område tæt ved Damaskus.

Det er ikke umiddelbart flere oplysninger. Israel har heller ikke kommenteret sagen.

I de seneste år har Israel affyret hundredvis af missiler mod Syrien. De har været rettet mod iranskstøttede militser, der kæmper på Assads side.

Også forsyninger, som den libanesiske Hizbollah-milits sender ind i Syrien, har været mål for de israelske angreb. Hizbollah kæmper ligeledes på Assads side.

Israel frygter, at Iran og Hizbollah forsøger at gøre Syrien til endnu en front mod israelerne.

/ritzau/Reuters