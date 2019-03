Syrere i Deraa rev for otte år siden en statue af Hafez Assad ned. Regimet har rejst en ny, og der er vrede.

Det var i den syriske by Deraa, at de første protester i det, der udviklede sig til en borgerkrig i Syrien, begyndte for otte år siden.

Da blev en statue af Hafez al-Assad, far til den nuværende præsident, Bashar al-Assad, væltet.

Nu otte år senere skaber en ny statue igen vrede.

De første protester begyndte den 15. marts 2011, og regimet slog hårdt ned på demonstranterne. Folk blev dræbt, og siden eskalerede det hele.

Bashar al-Assad har genvundet store dele af de områder, som hans militær mistede i de otte år. Med russisk og iransk hjælp generobrede Assads hær Deraa fra oprørsstyrkerne i juli i fjor.

Søndag rejste regimet så en ny statue af den gamle diktator Hafez Assad, som styrede Syrien med jernhånd fra 1971 til sin død i 2000, da Bashar al-Assad tog over.

Det er en bronzestatue, der er rejst ved siden af det sted, hvor den gamle stod.

Regeringen havde givet offentlige kontorer og skoler fri - søndag er hverdag i Syrien - så folk kunne deltage i ceremonien.

Men hundredvis af syrere protesterede mod den nye statue, skriver det franske nyhedsbureau AFP.

- Den vil falde. Din statue er fra fortiden, den er ikke velkommen her, stod der på et banner, som unge demonstranter bar.

Efter at Assad-regimet generobrede Deraa i sommer, besluttede mange af byens indbyggere at blive i stedet for at bryde op og søge mod oprørskontrollerede steder.

Her stimler titusindvis af flygtninge fra andre områder af Syrien sammen.

- Landet er blevet ødelagt, og i stedet for genopbygning rejser vi monumenter, stod der på et andet banner ved ceremonien.

De syriske myndigheder har rejst flere statuer af den gamle Assad på steder, hvor militæret har vundet sejre.

I Deraa-provinsen har der været flere angreb på militærets kontrolposter. Myndighederne giver oprørere, der opererer i det skjulte, skylden for angrebene.

/ritzau/AFP