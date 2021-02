44-årige eksagent dømmes for at anholde og føre demonstranter til torturfængsel i Damaskus i 2011.

En tidligere syrisk agent er onsdag ved en domstol i den tyske by Koblenz idømt fire et halvt års fængsel for at medvirke til forbrydelser mod menneskeheden.

Han tilbageholdte i 2011 ved starten af konflikten i Syrien demonstranter og førte dem til et fængsel i hovedstaden Damaskus.

Det er den første retssag i Tyskland, der træffer afgørelse om tortur begået af præsident Bashar al-Assads regering.

Den 44-årige Eyad al-Gharib var anklaget for at have bragt mindst 30 regeringsfjendtlige demonstranter til fængslet Al-Khatib for at blive tortureret i efteråret 2011.

Det var, mens han arbejdede som agent for de syriske sikkerhedstjenester.

/ritzau/AFP