11 procentpoint er i ethvert politisk valg en kæmpe føring.

Derfor må den kommende demokratiske præsidentkandidat Joe Biden glæde sig over de seneste målinger foretaget på nationalt plan i USA.

De viser nemlig, at Joe Biden har en solid føring på netop 11 procentpoint i to på hinanden følgende nationale meningsmålinger, skriver det moderat konservative medie The Hill.

Således viser en måling foretaget af Firehouse Strategies-Optimus, at Joe Biden står til 54 procentpoint, mens Donald Trump ligger på 43 procentpoint i målingen.

En lignende måling blev foretaget i marts, og den nye er en udbygning af føringen for Joe Biden på tre procentpoint.

Ugens måling synes at bekræfte en tendens.

I sidste uge viste en måling foretaget af det velrenommerede Quinnipiac University nemlig også en føring til Joe Biden på 11 procentpoint over den republikanske præsident, Donald Trump.

For at sætte disse nye markante føringer i perspektiv kan vi gå fire år tilbage på nogenlunde samme tid, som liberale CNN har gjort.

Joe Biden med en markant ansigtsmaske står til en stor føring over Donald Trump i de seneste meningsmålinger. Foto: OLIVIER DOULIERY Vis mere Joe Biden med en markant ansigtsmaske står til en stor føring over Donald Trump i de seneste meningsmålinger. Foto: OLIVIER DOULIERY

Her stod det efterhånden mere og mere klart, at Trump ville vinde over sine republikanske modkandidater Ted Cruz og John Kasich i kampen om nomineringen.

Og så begyndte der for alvor at ske noget i de nationale meningsmålinger.

I den første del af april viste målinger en solid føring til Hillary Clinton over Trump på omkring 10 procentpoint. Allerede i slutningen af april var den gennemsnitlige føring i de landsdækkende målinger skrumpet til seks procentpoint.

I de første par uger af maj 2016 viste føringen til Hillary Clinton at ligge omkring fire procentpoint.

Og på nogenlunde samme tidspunkt som nu for fire år siden førte Hillary Clinton kun med godt ét procentpoint.

Derfor er denne uges nationale meningsmåling bemærkelsesværdig. Biden ligger nemlig markant bedre mod Trump på nuværende tidspunkt, end Hillary Clinton kom til at ligge på noget tidspunkt i de sidste seks måneder inden valget i november.

Og selv i en meningsmåling hos de konservative Fox News står Joe Biden til en føring på otte procentpoint.

Der er fortsat meget, der kan vindes og tabes for de to præsidentkandidater, og millioner og atter millioner amerikanske vælgere beslutter sig først endeligt i måneden op mod valget. Men som det ser ud nu, er det Joe Biden, der står som den klare favorit.