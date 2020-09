Et tilfælde af afrikansk svinepest har sat en midlertidig stopper for tysk eksport af svinekød til Kina.

Tyskland har midlertidigt stoppet al eksport af svinekød til Kina og en række lande uden for EU.

Det sker, efter at der er registreret afrikansk svinepest (ASF) i et vildsvin.

Det oplyser det tyske landbrugsministerium fredag i en pressemeddelelse ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- De fleste veterinær-certifikater, der er gælder for eksport af svin fra Tyskland, omfatter en erklæring om, at Tyskland er fri for afrikansk svinepest.

Sådan lyder det fredag fra en talsmand fra den tyske regering.

- Siden i går (torsdag, red.) kan vi ikke længere skrive det på certifikatet, tilføjer talsmanden.

Eksport-stoppet gælder ikke øvrige EU-lande. Det skyldes en klausul i EU-lovgivningen, der betyder, at eksporten kun skal stoppes fra den region, hvor ASF er registreret.

- Den tyske regering forhandler i øjeblikket med de relevante lande i forsøget på at revidere certifikaterne med en regionsklausul, siger talsmanden.

- I mellemtiden vil eksporten blive indstillet. Vi har i øjeblikket intensive drøftelser med Kina og andre lande uden for EU for at få en regionsklausul.

Det er første gang, at der bliver konstateret afrikansk svinepest i Tyskland.

Det var i et dødt vildsvin, der blev fundet tæt på grænsen til Polen i den østlige delstat Brandenburg, at svinepesten blev konstateret.

Det skriver det tyske medie Deutsche Welle.

Et ASF-smittet vildsvin kan overføre sygdommen til landbrugssvin, men udgør ikke nogen fare for mennesker.

- Vi er forberedt. Afrikansk svinepest er ikke farlig for mennesker. At spise kød fra et svin med ASF er heller ikke farligt for mennesker, sagde Tysklands landbrugsminister, Julia Klöckner, torsdag.

I Danmark ser fødevareminister Mogens Jensen (S) på det tyske tilfælde af ASF med alvor.

- Men selv om den afrikanske svinepest er rykket et lille skridt nærmere Danmark, så har vi et effektivt værn mod sygdommen, og jeg ved, at både vores myndigheder og erhverv gør deres yderste for, at det holder spredningen i skak, siger han i en pressemeddelelse.

/ritzau/