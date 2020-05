De svenske sundhedsmyndigheder er under skarp kritik for behandlingen af ældre plejehjemsbeboere med corona.

Den svenske sundhedssektor er under stigende pres for selvransagelse, efterhånden som der bliver offentliggjort flere detaljer om manglende beskyttelse af ældre under coronakrisen.

De fleste af de 3698 mennesker, som er døde med coronavirus i Sverige, var over 70 år.

En af dem, der står frem med kritik, er Lili Perspolisi, hvis far ikke blev tilset af en læge den dag, hvor han døde med coronavirus på et plejehjem i Stockholm.

- En sygeplejerske siger, at han fik morfin i timerne, før han døde, men han fik ikke ilt, og personalet ringede ikke efter en ambulance. Der var ingen til stede på hans stue. Han døde alene, siger Perspolisi til BBC.

- Det er så uretfærdigt, tilføjer hun.

Sverige forbød besøg på plejehjem den 31. marts, men mange ansatte og pårørende mener, at værnemidler og beskyttelsesdrager kom for sent. Samtidig beskyldes en del ansatte for at være gået på arbejde på plejehjem til trods for, at de selv havde symptomer på Covid-19.

Der var forbud mod at give ilt, hvis læger ikke havde godkendt det, og man måtte helst ikke sende plejehjemsbeboere på hospitalet, hedder i en tilbagevendende kritik.

- Vi fik besked på, at vi ikke måtte indlægge nogen - heller ikke hvis de kun var 65 år og havde mange år at leve i. Til sidst ender patienterne med at blive kvalt som følge af sygdommen, siger sygeplejerske Latifa Löfvenberg.

Hun arbejdede i begyndelse af epidemien på flere plejehjem i og ved Gävle nord for Stockholm.

Latifa Löfvenberg fremsatte tidligt kritik i det svenske netmedie ViralKing.se og har nu også gentaget den til BBC.

- Der er megen panik, og det er meget hårdt at overvære, tilføjer Löfvenberg, som i dag arbejder på en Covid-19 afdeling på et hospital.

Hun siger, at de indlagte patienter er relativt unge, hvilket er et yderligere bevis for, at ældre holdes væk fra intensivafdelingerne.

- Vi har ikke mange ældre. De fleste her er født i 90'erne, i 80'erne eller i 70'erne.

En sygeplejer, som sendes ud til alvorligt syge patienter med corona i Stockholm, siger til BBC, at hun ikke en eneste gang har været tilkaldt til et plejehjem under krisen.

Mikael Fjällid, der er konsulent i Sverige vedrørende intensiv behandling, mener, at "mange liv kunne være reddet", hvis flere patienter havde fået hospitalsbehandling eller hvis plejehjemmene selv havde haft større råderum og handlefrihed.

- Vi har ikke beskyttet vore ældre. Det er meget alvorligt og en fejl for samfundet som helhed. Vi må tage ved lære af dette forløb, hed det i en nylig udtalelse fra Sveriges sundhedsminister, Lena Hallengren, til svensk tv.

/ritzau/