En sygeplejerske på et hospital i Gazastriben blev i november tvunget til at tage et helt umenneskeligt valg.

Han arbejdede på al-Nasr-børnehospitalets afdeling for tidligt fødte børn, da israelske styrker bad personalet på hospitalet om at evakuere øjeblikkeligt.

Den 10. november glemmer sygeplejersken aldrig.

Han var på sit arbejde på al-Nasr-hospitalet, hvor fem for tidligt fødte børn var indlagt på neonatalafdelingen.

De fem tidligt fødte børn var ifølge Washington Post og CNN, der bringer sygeplejerskens beretning i anonymiseret form, alle koblet til blandt andet ilt, som de havde behov for til at overleve.

Så da meldingen kom om, at hospitalet skulle evakueres øjeblikkeligt, ellers ville det blive bombarderet, stod sygeplejersken med et uvirkeligt valg.

Han kunne ikke få alle de fem for tidligt fødte børn ud af afdelingen. Ikke mindst fordi ambulancer havde mere end svært ved at komme frem til det omringede hospital.

Så derfor traf han et valg.

Han valgte den stærkeste af de fem helt små babyer og tog fra hospitalet med sin familie.

»Det føltes som om jeg efterlod mine egne børn. Hvis vi havde mulighed for at tage dem alle samme med os, så havde vi gjort det, men hvis vi tog dem fra ilten, så ville de dø,« forklarer sygeplejersken til Washington Post.

»At efterlade en døende patient er noget af det hårdeste, jeg har oplevet,« siger sygeplejersken til CNN.

Netop hospitaler har haft et helt særligt fokus for Israels militær siden 7. oktober, hvor Hamas-terrorister angreb Israel og dræbte omkring 1200 hovedsageligt civile og tog mere end 200 personer som gidsler.

Det skyldes, at Israel påstår, at Hamas bruger Gazastribens hospitaler som gemmesteder og kommandocentraler. Noget Hamas og personalet på de forskellige hospitaler har afvist gentagne gange.

Omkring en måned efter terrorangrebet var Israel Defence Forces (IDF) nået til området omkring al-Nasr-børnehospitalet, der blev evakueret i al hast 10. november.

Omkring to uger senere nåede Hamas og Israel frem til en våbenhvile, der betød fange- og gidseludveksling samt hårdt tiltrængte forsyninger til de mange hundredtusinder af internt fortrængte civile i Gazatriben.

Samtidig gik der et rygte blandt de lokale om en helt særlig tragedie, der havde udspillet sig på al-Nasr-børnehospitalet.

Det satte en lokal journalist ved navn Mohammed Balousha sig for at undersøge nærmere.

Synet, der mødte ham, da han fik tilkæmpet sig adgang til hospitalets afdeling for tidligt fødte, var grufuldt.

»Det var forfærdeligt og horribelt,« siger Mohammed Balousha.

De fire børn, som sygeplejersken to uger tidligere måtte efterlade var der stadig. Ingen af dem i live. Deres kroppe i gang med at blive nedbrudt, ædt af orme og skambidt af hunde. Rundt om livet havde de beskidte bleer, mens de stadig var koblet til respiratorerne.

Mohammed Balousha tog også video af det, han oplevede. De billeder har B.T. set. Og de er blevet verificeret af Washington Post og CNN.

En talsperson fra IDF er over for den amerikanske avis ude og afvise, at de er skyld i de for tidligt fødte børns død.

»Der er ikke nogen tidligt fødte børn, der er gået i opløsning på grund af IDF, der var sikkert ikke engang nogle babyer, der gik i opløsning overhoved,« lyder svaret.