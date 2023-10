Forholdene på hospitalerne i Gaza er ikke næsten ikke til at holde ud.

»Det var som en gyserfilm i aftes. Der var blod og døde mennesker overalt,« som sygeplejeren Naseralldin Abutaha udtrykker det.

Han er mandag blevet interviewet af den amerikanske tv-station NBC News, hvor han fortæller om sin aktuelle hverdag.

Her er det ikke usædvanligt at skull behandle op mod 200 daglige patienter, lyder det videre.

En såret person bringes til Al-Shifa-hospitalet. Foto: Mohammed Saber/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere En såret person bringes til Al-Shifa-hospitalet. Foto: Mohammed Saber/EPA/Ritzau Scanpix

Og mens der altså er en overflod af patienter som følge af den opblussede konflikt med Israel, der siden Hamas' terrorangreb for lige over to uger siden har bombet Gaza, mangler hospitalerne her basalt og livsnødvendigt udstyr.

Eksempelvis vand.

»Jeg sværger – jeg har på et tidspunkt måttet bruge cola for at rense et sår,« fortæller sygeplejeren Naseralldin Abutaha, der arbejder på Al-Shifa-hospitalet.

Han har ligeledes brugt iturevne T-shirts som forbindinger.

Israel har udført luftangreb mod Gaza, efter at Hamas for lige over to uger siden gik til angreb på israelsk jord. Foto: AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Israel har udført luftangreb mod Gaza, efter at Hamas for lige over to uger siden gik til angreb på israelsk jord. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Også organisationen Læger uden Grænser rapporterer om kritiske forhold på Gaza-hospitalerne.

Der er således udbredt mangel på smertestillende medicin.

»Vi har folk, der bliver opereret uden morfin. Det er lige sket for to børn,« fortæller Leo Cans, leder af Læger uden Grænsers enhed i Jerusalem, til CNN:

»Vi har desværre rigtigt mange børn blandt de sårede, og jeg har talt med en af vores kirurger, der tog imod en tiårig dreng med brandskader på 60 procent af kroppen. Her var der ingen smertestillende medicin til rådighed.«

Naseralldin Abutaha på Al-Shifa-hospitalet prøver at komme igennem en dag ad gangen.

»Jeg føler, at hvis jeg ikke dør, er jeg allerede død indvendig. Jeg har ikke flere tårer tilbage i mig,« siger han.