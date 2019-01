En amerikansk kvinde i komatilstand fødte i december en dreng. Dna-match har fældet en 36-årig sygeplejer.

Politiet i den amerikanske millionby Phoenix har onsdag sigtet en 36-årig sygeplejer for voldtægt af en komatøs kvinde, der i slutningen af december fødte en dreng.

Det oplyser politichef Jeri Williams.

Kvinden, der er i 20'erne, har været i såkaldt vegetativ tilstand, siden hun som barn for 27 år siden var tæt på at drukne. Det betyder, at hun er vågen, men ikke er bevidst om sig selv eller sine omgivelser.

Hun er afhængig af pleje døgnet rundt, og derfor var forundringen stor på plejecentret Hacienda Healthcare i Phoenix, da hun den 29. december gik i fødsel.

Fødslen satte gang i en omfattende efterforskning, og politiet indsamlede dna-prøver fra alle mandlige ansatte på plejecentret.

Den gav tilsyneladende pote. Tirsdag blev en 36-årig mandlig sygeplejer på stedet anholdt for voldtægt og overgreb mod en sårbar voksen.

Den anholdte er uddannet sygeplejerske og har arbejdet på Hacienda Healthcare siden 2011.

Politichef i Phoenix Jeri Williams kalder anholdelsen et resultat af "et miks af godt gammeldags politiarbejde og dna-teknologiens vidunder".

- Fra det øjeblik, vi blev opmærksomme på denne forbrydelse, har vi arbejdet i døgndrift for at løse sagen, siger han på et pressemøde onsdag.

Ved et retsmøde tirsdag blev der stillet en kaution på 500.000 dollar for løsladelse af den 36-årige sygeplejer, der ikke er kendt af politiet i forvejen.

Ingen på Hacienda Healthcare vidste, at kvinden var gravid, og til at starte med var plejepersonalet derfor usikre på, hvorfor hun stønnede, skriver lokale medier.

Kvinden har boet på plejecentret siden 1992.

Hacienda Healthcare oplyser, at den 36-årige sygeplejer blev fyret, så snart plejecentret hørte om hans anholdelse.

- I løbet af de seneste to uger har personalet på Hacienda øget sikkerheden for alle vores patienter, skriver centret i en udtalelse.

Politiet anholdt den 36-årige mand tirsdag, da det stod klart, at der var et dna-match mellem ham og barnet.

Lokale medier skriver, at drengen, som kvinden fødte, er sund og rask.

/ritzau/Reuters