Torsdag 30. maj 2019 tog Pat McCormick af sted for at møde den kvinde, han var forelsket i.

De to havde over Facebooks Messenger lavet en aftale om at mødes i hendes lejlighed i Comber, County Down, i Nordirland.

Eller, det var i det mindste det, Pat McCormick troede.

I virkeligheden var det nemlig ikke den 25-årge Lesley Ann Dodds, McCormick havde lavet en aftale med, men derimod hendes forlovede, David Gill, som var sygeligt jaloux.

Det skriver Sky News.

Da McCormick – 55 år og far til fire – dukkede op i lejligheden, lå Gill på lur og overfaldt ham.

Resultatet blev, at McCormick blev dødeligt såret med blandt andet 24 ribbensbrud.

Han døde kort efter at sine kvæstelser – efterladt alene i lejligheden.

Som om den forbrydelse ikke var slem nok i sig selv, så vendte David Gill tilbage til lejligheden dagen efter og stoppede liget i en skraldespand.

Låget sikrede han med strips og udstyret med tunge betonklodser, så den gik til bunds, da han smed den i vandet.

I denne uge blev David Gill dømt for drabet og idømt en dom på mindst 16 års fængsel.

Lesley Ann Dodds blev dømt for meddelagtighed.