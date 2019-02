Venezuela har i flere år lidt under en ustabil økonomi, og nu viser billeder, hvor usselt og destabiliseret sygehusvæsenet er blevet i det sydamerikanske land.

Du er nok stødt på kritikken af de danske sygehuse. Men det er altså slet ingenting i forhold til sygehusene i de Sydamerikanske lande. For de er i forfald, skriver The Daily Mail.

På Venezuelas Universitetshospitalet i byen Caracas ligger patienter i senge og på stole i åbne områder. Andre sidder foroverbøjet i ren smerte i kørestole, imens at de venter på at blive tilset. Men det er slet ikke det værste.

Krisen i Venezuela har ramt børnesundheden hårdest, og det er især kræftramte børn, som betaler prisen for en mangelfuld behandling.

En pige modtager behandling for hendes kræftsygdom på hospitalet i Caracas. Foto: FEDERICO PARRA Vis mere En pige modtager behandling for hendes kræftsygdom på hospitalet i Caracas. Foto: FEDERICO PARRA

Universitetshospitalet i Caracas er under pres for bare at opfylde de basale behov hos deres patienter.

Lægerne kæmper imod et overfyldt hospital med kriblende insekter over det hele. En ødelagt aircondition. som har været skyld i tre dødsfald i januar måned. Og så er hospitalets medicinskabe stort set tomme.

De bekymrede sundhedsmearbejdere fortæller, at de nærmest skal gå på skattejagt for at få fat i den nødvendige medicin. og de bliver mere og mere afhængige af private donationer fra virksomheder.

»Der er så mange mangler i landet på det her tidspunkt, at det er svært at beslutte, hvem der skal have alt,« siger Maria Landeata som er specialist i infektionssygdomme på sygehuset til Venezuelansk TV.

En kasse med operations-handsker er det eneste tilbage på hylden i medicin-rummet. Foto: YURI CORTEZ Vis mere En kasse med operations-handsker er det eneste tilbage på hylden i medicin-rummet. Foto: YURI CORTEZ

FN's generalsekretær, Ban Ki-moon, kaldte i 2016 situationen i Venezuela for en "humanitær krise". Men den vending blev afvist af landets Præsident, Nicolás Maduro.

Landets økonomi kan bedst forklares som en økonomi under krigstiden, men der er bare ikke krig i landet, forklarer Carlos Salas Lind, som er ekstern lektor på CBS.

»Landet befinder sig altså i en katastrofal økonomisk situation, og de har absolut ingen penge til at investere i sygehusene,« siger han.

Han fortæller, at der ikke er udsigt til en lysere fremtid i landet. Sundhedsvæsenet er sygeligt. Og vi vil derfor se folk flygte til nabolandene. For lige nu koster tilstanden i landet liv.