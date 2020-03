Den amerikanske republikanske politiker Rand Paul fra staten Kentucky er den første af landets 100 senatorer, der er testet positiv for covid-19.

Og hermed får en verdensomspændende corona-epidemi en direkte effekt på det amerikanske demokrati.

Tre af Rand Pauls partifæller, Mitt Romney, Cory Gardner og Rick Scott, er efterfølgende gået i frivillig isolation. Alle tre har været i tæt fysisk kontakt med Rand Paul.

Dermed er den republikanske præsentation i det 100 mand store senat blevet reduceret fra 51 til 47. De fraværende senatorer har ingen mulighed for at stemme hjemmefra. Og dermed stiger presset på den amerikanske regering, der endnu ikke har været i stand til at vedtage en hjælpepakke til en værdi af 1,8 billioner dollar.

Som den første amerikanske senator er Rand Paul testet positiv for coronavirus. Foto: WIN MCNAMEE - AFP Vis mere Som den første amerikanske senator er Rand Paul testet positiv for coronavirus. Foto: WIN MCNAMEE - AFP

Ironisk nok var Rand Paul én af i alt otte republikanske senatorer, der i sidste uge var med til at nedstemme et demokratisk bud på corona-hjælpepakken.

Og med det republikanske frafald står det nu 'lige' imellem demokrater (47) og republikanere (47) i det amerikanske senat, der også inkluderer to uafhængige politikere.

Det amerikanske senat, der har siddet siden midtvejsvalget i 2018, er med en gennemsnitsalder på 62,9 år det hidtil ældste i amerikansk historie.

Derfor er der ifølge avisen Washington Post bekymring for yderligere frafald, der kan hæmme eller helt lamme den politiske proces i USA.

Både præsident Donald Trump og vicepræsident Mike Pence er blevet testet for coronavirus. Ifølge Det Hvide Hus er hverken Trump eller Pence smittet.