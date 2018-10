Oprørslederen Riek Machar skal være vicepræsident i regeringen under sin ærkerival, præsident Salva Kiir.

Juba. Den sydsudanske oprørsleder Riek Machar, der de seneste to år har levet i eksil, vil onsdag vende tilbage til Sydsudan efter landets seneste fredsaftale.

Det oplyser en talsmand til nyhedsbureauet AP.

Riek Machar og hans ærkerival, Sydsudans præsident, Salva Kiir, mødtes i september i Etiopien for at underskrive fredsaftalen.

Ifølge aftalen om magtfordelingen i landet skal Machar igen vende tilbage som vicepræsident i den sydsudanske regering.

En sådan aftale er tidligere kollapset to gange, hvilket har medført store blodsudgydelser i landet.

Machar vender ifølge planen onsdag tilbage til Sydsudan i forbindelse med en national fejring af fredsaftalen, oplyser talsmand Lam Paul Gabriel.

Sydsudan blev kastet ud i en blodig borgerkrig to år efter, at landet havde løsrevet sig fra Sudan i 2011. Titusinder blev dræbt og fire millioner mennesker blev fordrevet fra deres hjem, hvilket udløste Afrikas største flygtningekrise siden krigen i Rwanda i 1994.

Konflikten brød ud på grund af en politisk uoverensstemmelse mellem Kiir og Machar. Præsidenten anklagede blandt andre Riek Machar for at ville begå et kup mod ham.

Parterne indgik en fredsaftale i 2015, men den kollapsede, efter Machars oprørsstyrker blev tvunget ud af hovedstaden Juba af regeringsstyrkerne.

Mens de politiske ledere forhandlede om fred igen op til fredsaftalen i september, gik sydsudanske regeringssoldater sammen med deres allierede militser til angreb på civile med chokerende brutalitet, skrev Amnesty International i en nylig rapport.

Kvinder og ældre blev voldtaget, brændt levende, hængt i træerne eller kørt over af militære køretøjer, hedder det blandt andet.

Rapporten er baseret på interviews med 100 fordrevne personer fra områderne Leer og Mayendit i delstaten Unity i den nordlige del af Sydsudan.

/ritzau/AFP